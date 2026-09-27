Noida News: मैट पर भारत का दम, नोएडा की बेटियों के सपनों को मिली नई उड़ान

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- ईरान के खिलाफ आखिरी दम तक संघर्ष से स्थानीय खिलाड़ियों ने सीखा जीत का मंत्र- नोएडा की खिलाड़ियों ने कहा- आखिरी दम तक डटे रहने से मिली भारतीय टीम को जीतमो. सफीक खाननोएडा। एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम की ईरान पर 37-34 से जीत ने नोएडा की युवा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। सेक्टर-12 स्थित राजकीय इंटर कॉलेज की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी आकांक्षा, परी और आरती ने कहा कि मुकाबले से दबाव में धैर्य बनाए रखने, रणनीति पर भरोसा रखने और आखिरी तक हार नहीं मानने की सीख मिली। खिलाड़ियों ने कहा कि भारतीय टीम का प्रदर्शन देखकर अब बड़े मंच पर देश के लिए खेलने का सपना और मजबूत हुआ है।फाइनल में भारतीय टीम ने शुरुआत से बढ़त बनाए रखी और पहले हाफ में 22-16 से आगे रही। दूसरे हाफ में ईरान ने वापसी करते हुए अंतर घटाकर 27-26 कर दिया। इस दौरान मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया। भारतीय खिलाड़ियों ने दबाव में संयम बनाए रखा और रेड व डिफेंस में बेहतर तालमेल के साथ फिर बढ़त हासिल की। आखिर में भारत ने 37-34 से मुकाबला अपने नाम किया।सेक्टर-12 राजकीय इंटर कॉलेज की कबड्डी कोच श्वेता उपाध्याय ने कहा कि भारतीय महिला टीम का प्रदर्शन शानदार रहा। टीम की जीत से छात्राओं का हौसला बढ़ा है और उन्हें खेल में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है।ईरान ने जब अंतर एक अंक कर दिया, तब भी भारतीय टीम ने धैर्य नहीं खोया। इससे आखिरी दम तक डटे रहने की सीख मिली। -आकांक्षा, राष्ट्रीय खिलाड़ीपरी ने कहा कि भारतीय टीम ने रेड और डिफेंस में बेहतर तालमेल दिखाया। मैच से मुश्किल समय में हार न मानने का हौसला मिला। -परी, राष्ट्रीय खिलाड़ीभारतीय टीम की जीत से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा है। अब बड़े मंच पर देश के लिए खेलने का सपना और मजबूत हुआ है। -आरती, राष्ट्रीय खिलाड़ीमुश्किल मुकाबले में रणनीति पर भरोसा रखना जरूरी है। भारतीय टीम के खेल से काफी प्रेरणा मिली। -नव्या, कबड्डी खिलाड़ी