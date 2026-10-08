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Noida News: रामलीला का शुभारंभ

Thu, 08 Oct 2026 07:55 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 07:55 PM IST
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Inauguration of Ramlila
दादरी। रेलवे रोड स्थित अग्रसेन कॉलेज परिसर में भव्य लव-कुश रामलीला का शुभारंभ बृहस्पतिवार को विधायक तेजपाल नागर, जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा और पालिका चेयरमैन गीता पंडित ने किया। रामलीला में नोएडा, दिल्ली, मुंबई, उदयपुर, ग्वालियर, इंदौर और ब्रज क्षेत्र के कलाकारों को बुलाया गया है। महल, जंगल और पहाड़ के दृश्यों को विशेष थीम के आधार पर तैयार किया गया है। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष पवन बंसल, केशव गोयल, अंकित अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।
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