Noida News: कैसे हो कार्रवाई, नहीं मिल रहीं गाड़ियां

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ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो प्राधिकरण अतिक्रमण पर सख्ती के लिए योजना बना रहा है। इसके उलट इस कार्रवाई को तेज करने के लिए जरूरी गाड़ियां जैसे डंपर, जेसीबी किराए पर प्राधिकरण को नहीं मिल पा रहे हैं। ग्रेनो प्राधिकरण ने बृहस्पतिवार को तीसरी बार किराये पर डंपर, जेसीबी, ट्रैक्टर-ट्रॉली के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। इसमें करीब 1.30 करोड़ रुपये खर्च कर अर्बन सर्विस विभाग ने अतिक्रमण हटाने के लिए गाड़ियों की आपूर्ति करने की प्रक्रिया शुरू की है। पूर्व में भी दो बार इसके लिए टेंडर प्रक्रिया प्राधिकरण कर चुका है। अब 30 अक्तूबर तक बिड इसके लिए एजेंसियां कर पाएंगी। ब्यूरो