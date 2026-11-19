विज्ञापन

ग्रेटर नोएडा (संवाद)। कोरोना महामारी के दौरान मरीजों की सेवा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुचारु बनाए रखने में अहम भूमिका निभाने वाले राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (जिम्स) के सभी फैकल्टी सदस्यों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जारी प्रशस्ति पत्र 19 नवंबर को संस्थान के पतंजलि सभागार में आयोजित समारोह में वितरित किए गए।समारोह में जिम्स के निदेशक डॉ. (ब्रिगेडियर) राकेश कुमार गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सतेंद्र कुमार और डीन परीक्षा डॉ. रंजना वर्मा ने फैकल्टी सदस्यों को प्रशस्ति पत्र दिए। समारोह में फैकल्टी सदस्यों ने मुख्यमंत्री और संस्थान के अधिकारियों का आभार जताया।