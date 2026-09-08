ग्रेटर नोएडा: बुधवार को सार्वजनिक अवकाश, द्रोण मेले के चलते स्कूल-कॉलेज में छुट्टी; सरकारी दफ्तर भी रहेंगे बंद

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अवकाश के चलते जिले में सभी बोर्ड के स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी सरकारी कार्यालयों में भी छुट्टी रहेगी। द्रोण मेले को लेकर हर साल प्रशासन की ओर से यह अवकाश घोषित किया जाता है, जिससे लोग मेले में शामिल हो सकें।

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ग्रेटर नोएडा में बुधवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। दनकौर में आयोजित होने वाले द्रोण मेले को लेकर जिलाधिकारी ने यह अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश प्रशासन के वार्षिक कैलेंडर में भी शामिल है।