ग्रेटर नोएडा: बुधवार को सार्वजनिक अवकाश, द्रोण मेले के चलते स्कूल-कॉलेज में छुट्टी; सरकारी दफ्तर भी रहेंगे बंद
माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Tue, 08 Sep 2026 11:04 PM IST
सार
ग्रेटर नोएडा में बुधवार को द्रोण मेले के चलते सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जिलाधिकारी ने अवकाश घोषित किया है, जो प्रशासन के वार्षिक कैलेंडर में भी शामिल है। जिले के सभी बोर्ड के स्कूल-कॉलेज और सरकारी कार्यालय बुधवार को बंद रहेंगे।
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विस्तार
ग्रेटर नोएडा में बुधवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। दनकौर में आयोजित होने वाले द्रोण मेले को लेकर जिलाधिकारी ने यह अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश प्रशासन के वार्षिक कैलेंडर में भी शामिल है।
अवकाश के चलते जिले में सभी बोर्ड के स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी सरकारी कार्यालयों में भी छुट्टी रहेगी। द्रोण मेले को लेकर हर साल प्रशासन की ओर से यह अवकाश घोषित किया जाता है, जिससे लोग मेले में शामिल हो सकें।
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अवकाश के चलते जिले में सभी बोर्ड के स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी सरकारी कार्यालयों में भी छुट्टी रहेगी। द्रोण मेले को लेकर हर साल प्रशासन की ओर से यह अवकाश घोषित किया जाता है, जिससे लोग मेले में शामिल हो सकें।
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