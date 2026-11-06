Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Holding events in a dilapidated wedding venue is risky; repairs demanded.

Noida News: जर्जर बरात घर में कार्यक्रम करना जोखिम भरा, मरम्मत की मांग

Fri, 06 Nov 2026 05:44 PM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा Updated Fri, 06 Nov 2026 05:44 PM IST
विज्ञापन
Holding events in a dilapidated wedding venue is risky; repairs demanded.
जेवर क्षेत्र के सालारपुर गांव का बारात घर लंबे समय से बदहाल स्थिति में है। संवाद
फोटो-
विज्ञापन

यमुना सिटी (संवाद)। जेवर क्षेत्र के सालारपुर गांव का बरात घर लंबे समय से बदहाल है। भवन की जर्जर हालत के कारण ग्रामीण इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इससे गांव में शादी-विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बरात घर की मौजूदा स्थिति में कोई कार्यक्रम करना खतरे से खाली नहीं है। ग्रामीण बिट्टू सिंह ने बताया कि भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बारात घर की मरम्मत कराकर इसे दोबारा उपयोग के लायक बनाने की मांग की है, ताकि ग्रामीणों को इसका लाभ मिल सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed