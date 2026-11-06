Noida News: जर्जर बरात घर में कार्यक्रम करना जोखिम भरा, मरम्मत की मांग

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यमुना सिटी (संवाद)। जेवर क्षेत्र के सालारपुर गांव का बरात घर लंबे समय से बदहाल है। भवन की जर्जर हालत के कारण ग्रामीण इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इससे गांव में शादी-विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बरात घर की मौजूदा स्थिति में कोई कार्यक्रम करना खतरे से खाली नहीं है। ग्रामीण बिट्टू सिंह ने बताया कि भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बारात घर की मरम्मत कराकर इसे दोबारा उपयोग के लायक बनाने की मांग की है, ताकि ग्रामीणों को इसका लाभ मिल सके।

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