Noida News: झिझक टूटी, मंच पर मिले नए दोस्त

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ग्रेटर नोएडा। विश्वविद्यालय में नए कदम रखने वाले विद्यार्थियों के लिए पहली मुलाकात अक्सर झिझक और संकोच से भरी होती है। गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में फ्रेशर्स पार्टी ने इसी झिझक को दूर करने का मौका दिया। नए विद्यार्थियों ने मंच पर गायन, नृत्य, कविता और टैलेंट शो में हिस्सा लेकर न केवल अपनी प्रतिभा दिखाई, बल्कि एक-दूसरे से घुलने-मिलने की शुरुआत भी की। इस मौके पर डीन डॉ. कीर्ति पाल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभागाध्यक्ष डॉ. ओमवीर सिंह, मैकेनिकल विभागाध्यक्ष डॉ. एचसी ठाकुर, डॉ. सतपाल शर्मा, डॉ. शोभाराम और डॉ. एम अंसारी आदि मौजूद रहे। ब्यूरो

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