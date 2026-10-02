Noida News: फाउंटेनहेड स्कूल बालिक अंडर-17 और 19 में रहा अव्वल

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हम लगातार तीसरे साल इस प्रतियोगिता को आयोजित कर रहे है। देशभर के विभिन्न स्कूलों से करीब 600 बच्चे अलग-अलग आयु वर्ग के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। विजेता बच्चों को एसजीएफआई और राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का अवसर मिलेगा। - मुकेश शर्मा, संस्थापक, प्रोमेथियस स्कूल नोएडा

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-131 स्थित प्रोमेथियस स्कूल में आयोजित इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स ऑर्गनाइजेशन बैडमिंटन प्रतियोगिता में शुक्रवार को टीम मुकाबले खेले गए। प्रतियोगिता में अंडर-14, 17 और 19 वर्ग में बालक और बालिका टीमों ने हिस्सा लिया। शुक्रवार को छह वर्गों में देशभर से आए अलग-अलग स्कूलों ने खिताब अपने नाम किया। बालक अंडर-14 टीम इवेंट में येलो ट्रेन स्कूल ने पहला स्थान हासिल किया। वहीं रस्तौमजी कैम्ब्रिज इंटरनेशनल, विरार दूसरे पर रही। बालिका अंडर-14 टीम इवेंट में मेजबान प्रोमेथियस, नोएडा विजेता रही और मायो कॉलेज गर्ल्स स्कूल, अजमेर ने दूसरा स्थान हासिल किया। बालक अंडर-17 टीम इवेंट में फाउंटेनहेड स्कूल, सूरत ने खिताब जीता और इंडस इंटरनेशनल स्कूल बेंगलुरु उपविजेता रहा। बालिका अंडर-17 टीम इवेंट में द चिंटेल्स, कानपुर ने पहले पर रही और द गौडियम, हैदराबाद दूसरे पर रही। बालक अंडर-19 टीम इवेंट में रॉकवुड्स इंटरनेशनल ने विजेता ट्रॉफी अपने नाम की और संजय घोड़ावत इंटरनेशनल दूसरे स्थान पर रहा। बालिका अंडर-19 टीम इवेंट में फाउंटेनहेड स्कूल ने पहला स्थान पाया और जयश्री पेरिवाल इंटरनेशनल दूसरे पर रही।