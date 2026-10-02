Noida News: ईकोटेक-3 औद्योगिक क्षेत्र में में कूड़े का ढेर
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 07:11 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 07:11 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ईकोटेक-3 औद्योगिक क्षेत्र में न्यू हॉलैंड कंपनी के पास सड़क किनारे करीब 20 मीटर तक कूड़े का ढेर लगा है। मौके पर थर्माकोल, खाने के दोने, घरेलू कचरा और फैक्ट्रियों का वेस्ट सड़क तक बिखरा पड़ा है। यहां लावारिस पशुओं के आने से वाहन चालकों को हादसे का डर बना रहता है। स्थानीय निवासी प्रभाकर का कहना है कि कई दिनों से यहां से कूड़ा नहीं उठाया गया है। कूड़ा सड़ने से बदबू उठ रही है। कई बार प्राधिकरण से शिकायत की गई, लेकिन सफाई नहीं हुई। लोगों ने प्राधिकरण से जल्द कूड़ा उठवाने और नियमित सफाई की मांग की है।
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