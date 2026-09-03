Noida News: आज तेज बारिश के आसार
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 10:03 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 10:03 PM IST
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नोएडा/ग्रेटर नोएडा। बृहस्पतिवार सुबह हल्की बारिश और दिनभर बादल छाए रहने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि, नोएडा में बादलों की आवाजाही के बीच उमस ने परेशान किया। मौसम विभाग ने शुक्रवार को तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिले में अधिकतम तापमान 32.5 और न्यूनतम 26.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में 8.5 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि आर्द्रता 98 प्रतिशत रही।
मौसम विभाग के अनुसार, सात सितंबर तक मौसमी गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। बारिश के साथ तेज हवाएं चलने के भी आसार हैं। चार, पांच और छह सितंबर को तेज बारिश हो सकती है। नोएडा का एक्यूआई 68 और ग्रेटर नोएडा का 109 दर्ज किया गया। ब्यूरो
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मौसम विभाग के अनुसार, सात सितंबर तक मौसमी गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। बारिश के साथ तेज हवाएं चलने के भी आसार हैं। चार, पांच और छह सितंबर को तेज बारिश हो सकती है। नोएडा का एक्यूआई 68 और ग्रेटर नोएडा का 109 दर्ज किया गया। ब्यूरो
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