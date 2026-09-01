मेरी आवाज सुनो : आग लगने का खतरा

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मेरी आवाज सुनोग्रेटर नोएडा के सेक्टर अल्फा- 2 के एफ ब्लॉक में सूखी लकड़ियां पड़ी हुई है
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ग्रेटर नोएडा के सेक्टर अल्फा- 2 के एफ ब्लॉक में सूखी लकड़ियां पड़ी हुई है, जिसकी वजह से लोग घर का कचरा भी वहीं पर फेक रहे हैं।सूखी लकड़ियों की वजह से आग लगने का खतरा भी बना हुआ है। -प्रदीप सिह, अल्फा-2
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