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सड़क हादसे में हेड कांस्टेबल की मौत: ग्रेटर नोएडा में जीरो प्वाइंट पर ड्यूटी के दौरान हादसा, आरोपी गिरफ्तार

Thu, 03 Sep 2026 10:56 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा
अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा Published by: Digvijay Singh Updated Thu, 03 Sep 2026 10:56 PM IST
सार

ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के जीरो प्वाइंट पर सड़क हादसे में हेड कांस्टेबल राजपाल सिंह की मौत हो गई। ड्यूटी के दौरान सड़क पार करते समय तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी।

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Head Constable dies in road accident Incident occurred while on duty at Zero Point in Greater Noida accused ar
सड़क हादसे में हेड कांस्टेबल की मौत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के जीरो प्वाइंट पर सड़क हादसे में हेड कांस्टेबल राजपाल सिंह की मौत हो गई। ड्यूटी के दौरान सड़क पार करते समय तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई।

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मूलरूप से मुजफ्फरनगर के दतियाना गांव निवासी राजपाल सिंह नॉलेज पार्क थाने में पिछले करीब तीन वर्षों से तैनात थे। बुधवार रात उनकी ड्यूटी जीरो प्वाइंट पर थी। रात करीब 10 बजे वह सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार में आ रही कार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।
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हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल हेड कांस्टेबल को अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने घटना की सूचना उनके परिजनों को दी। जानकारी मिलने के बाद परिजन अस्पताल पहुंच गए। 
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कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि हादसे के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की है। कार चालक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस कार की जांच करने के साथ ही हादसे के कारणों का पता लगा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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