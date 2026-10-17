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Noida News: हरियाणा हरिकेन्स की जीत, अयोध्या गर्जन ने तमिल टाइटंस को 3-0 से हराया

Sat, 17 Oct 2026 06:31 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 06:31 PM IST
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Haryana Hurricanes win; Ayodhya Garjan defeat Tamil Titans 3-0
फोटो--
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संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा। वॉलीबॉल चैंपियंस लीग (वीसीएल) के सुपर सिक्स चरण में हरियाणा हरिकेन्स और अयोध्या गर्जन ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। सेक्टर-21ए स्थित नोएडा इंडोर स्टेडियम में शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में हरियाणा ने पंजाब एयरोस्ट्राइकर्स को 2-1 से हराया, जबकि अयोध्या गर्जन ने तमिल टाइटंस को सीधे तीन सेट में मात दी। हरियाणा ने पहले सेट में 21-17 से जीत दर्ज कर बढ़त बनाई। पंजाब ने दूसरे सेट में जोरदार वापसी करते हुए 21-17 से सेट अपने नाम किया और मुकाबला 1-1 से बराबर कर दिया। निर्णायक सेट में हरियाणा ने शानदार खेल दिखा 21-10 से सेट जीतकर मुकाबला 2-1 से अपने नाम कर लिया। हरियाणा के चिराग यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि टीम के टीआर किरणराज को इम्पैक्ट प्लेयर का पुरस्कार मिला।

दूसरे मुकाबले में अयोध्या गर्जन ने तमिल टाइटंस को 3-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। अयोध्या ने पहले सेट में 21-14 से जीत हासिल की, जबकि दूसरा सेट 21-20 से अपने नाम किया। तीसरे सेट में तमिल टाइटंस ने मजबूत शुरुआत करते हुए 18-12 की बढ़त बना ली थी लेकिन अंत में अयोध्या ने लगातार दो अंक लेकर सेट जीत लिया। अयोध्या गर्जन के प्रणव कपिल देव को प्लेयर ऑफ द मैच और केएम फासिल को इम्पैक्ट प्लेयर चुना गया।
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