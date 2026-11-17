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यमुना सिटी (संवाद)। जेवर और दनकौर ब्लॉक के सरकारी स्कूलों में मंगलवार से अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गईं। पहले दिन विद्यार्थियों ने हिंदी और संस्कृत विषय की परीक्षा दी। वहीं, कुछ स्कूलों में पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों ने गणित का पेपरदिया। स्कूलों में शिक्षकों की निगरानी में परीक्षाएं कराई गईं। विद्यार्थियों ने शांतिपूर्वक परीक्षा दी। दोनों ब्लॉक में परीक्षाएं 21 नवंबर तक चलेंगी।