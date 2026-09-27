Noida News: गुली जाएंट्स ने यूनाइटेड चैंपियंस को हराया

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सिली पाइंट क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए टी-20 मुकाबले में गुली जाएंट्स ने यूनाइटेड चैंपियंस को तीन विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए यूनाइटेड चैंपियंस की टीम 15 ओवर में 109 रन पर ऑलआउट हो गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुली जाएंट्स ने 15.3 ओवर में सात विकेट खोकर 110 रन बनाकर जीत दर्ज की। गेंदबाज महीपाल रावत ने तीन ओवर में 16 रन देकर दो विकेट लिए। उनकी किफायती गेंदबाजी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया।