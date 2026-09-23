Noida News: शादी का रचाया नाटक, चार साल तक किया दुष्कर्म का आरोप
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 09:02 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 09:02 PM IST
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नोएडा। सेक्टर 63 थाने में एक युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर चार वर्ष तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह मूलरूप से उत्तराखंड की रहने वाली है। वह वर्तमान में सेक्टर-63 स्थित एक निजी कंपनी में कार्यरत है। चार साल पहले उत्तराखंड में ही रिश्तेदार के एक पड़ोसी से उनकी दोस्ती हुई थी। बातचीत बढ़ी तो नजदीकियां बढ़ने लगीं। आरोपी युवक भी नोएडा आकर एक कंपनी में नौकरी करने लगा। दोनों किराये के एक कमरे में साथ-साथ रहने लगे। पीड़िता का कहना है कि आरोपी युवक ने उसे शादी करने का वादा किया। आरोपी ने कई बार दुष्कर्म भी किया। वह जब-जब शादी की बात कहती तो आरोपी घर में कोई न कोई समस्या का बहाना बनाकर टाल देता था। जब पीड़िता ने दबाव बनाया तो युवकजान से मारने की धमकी देकर भाग गया। एसीपी दीक्षा सिंह ने बताया कि मामले में सेक्टर 63 थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। ब्यूरो
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