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Noida News: सीसीटीवी कैमरे लगवाने पर मारपीट और धमकी देने का आरोप

Mon, 02 Nov 2026 09:20 PM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा Updated Mon, 02 Nov 2026 09:20 PM IST
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दनकौर। हतेवा गांव में घर पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने को लेकर विवाद हो गया है। एक युवक ने पड़ोसियों पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित सतवीर का आरोप है कि पड़ोसी उसके बुजुर्ग पिता से मारपीट करते थे। इससे परेशान होकर उसने कुछ दिन पहले घर पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। सतवीर ने बताया कि कैमरे लगने के बाद पड़ोसी उन्हें हटवाने का दबाव बना रहे हैं। आरोप है कि इसके लिए स्थानीय पुलिस की मदद भी ली जा रही है। विरोध करने पर आरोपी पक्ष पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। वहीं, कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है।
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