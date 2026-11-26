Noida News: दुर्गा मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 07:26 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 07:26 PM IST
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जहांगीरपुर (संवाद)। झाझर रोड स्थित प्राचीन शिव मंदिर परिसर में बृहस्पतिवार को दुर्गा मंदिर निर्माण के लिए वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन किया गया। आचार्य अतुल कृष्ण ने विधि-विधान से धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराया। इस दौरान मां दुर्गा से मंदिर निर्माण कार्य निर्विघ्न पूरा होने की कामना की गई। इस दौरान मंदिर कमेटी प्रबंधक गुड्डू बोहरे, नीरज शर्मा गणपति, तेजपाल सिंह, समय सिंह फौजी, मास्टर धारा सिंह, सोनू और मोनू समेत अन्य मौजूद रहे।
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