Noida News: चार दिन से एनसीआर में सबसे प्रदूषित ग्रेनो की हवा

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इससे पहले शुक्रवार को एक्यूआई 77 दर्ज किया गया था। तब हवा ग्रीन जोन में थी। इसके बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। शनिवार, रविवार और सोमवार को भी एक्यूआई 200 के पार रहा। नोएडा का एक्यूआई 161 दर्ज किया गया। यह येलो जोन में रहा। वहीं, ग्रेटर नोएडा देश के प्रदूषित शहरों की सूची में पांचवें स्थान पर रहा। विज्ञापन

इससे पहले शुक्रवार को एक्यूआई 77 दर्ज किया गया था। तब हवा ग्रीन जोन में थी। इसके बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। शनिवार, रविवार और सोमवार को भी एक्यूआई 200 के पार रहा। नोएडा का एक्यूआई 161 दर्ज किया गया। यह येलो जोन में रहा। वहीं, ग्रेटर नोएडा देश के प्रदूषित शहरों की सूची में पांचवें स्थान पर रहा।

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा की हवा पिछले चार दिनों से एनसीआर में सबसे प्रदूषित बनी हुई है। मंगलवार को यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 229 दर्ज किया गया। सोमवार को यह 205 था।