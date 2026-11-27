शिकायत पर दी जान से मारने की धमकी

विमला का कहना है कि न वह नंबर उनका है और न नितिन उनका बेटा है। विमला ने नितिन से बात की तो उसने कहा कि वह अनपढ़ हैं और बैंक के बारे में कुछ नहीं जानतीं। उसने कहा कि खाते से कुछ नहीं निकला और बैंक कर्मचारी झूठ बोल रहे होंगे। बाद में वह फोन उठाना बंद कर देता था। जब उन्होंने सख्ती से बैंक चलने को कहा तो नितिन गुस्से में बोला कि रकम में नवाब और नरेश भी बराबर के हिस्सेदार हैं। विमला ने पुलिस में शिकायत करने और सबको जेल भिजवाने की बात कही। आरोप है कि इस पर नितिन और कोमल ने जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि आगे-पीछे रोने वाला कोई नहीं है। वहीं कोतवाली प्रभारी संजय सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।