बेटी और दामाद ने ही अनपढ़ विधवा मां को लूटा: प्लॉट बिकवाकर नया खाता खुलवाया, धीरे-धीरे निकाले 40 लाख रुपये
ग्रेटर नोएडा के मुबारिकपुर गांव की 60 वर्षीय विमला ने बेटी, दामाद, देवर और भतीजे पर प्लॉट की बिक्री के 35 से 40 लाख रुपये खाते से निकालने का आरोप लगाया है। आरोप है कि नया बैंक खाता खुलवाकर उसकी पासबुक अपने पास रख ली गई और रकम ऑनलाइन निकाल ली गई। कोर्ट के आदेश पर सूरजपुर कोतवाली में चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।
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अनपढ़ विधवा को भरोसे में लेकर प्लाट बिकवाने और उसकी बिक्री की पूरी रकम खाते से निकाल लेने का मामला सामने आया है। ग्रेटर नोएडा स्थित सूरजपुर कोतवाली में गुरुवार को कोर्ट के आदेश पर एक महिला की बेटी, दामाद, देवर और भतीजे के खिलाफ धोखाधड़ी, साजिश और धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
मीठी-मीठी बातों में फंस गईं विमला
मुबारिकपुर गांव की रहने वाली विमला (60) का आरोप है कि उनकी बेटी कोमल, दामाद नितिन निवासी गाजियाबाद, देवर नवाब और भतीजे नरेश निवासी दाउदपुर गांव ने मीठी बातों में फंसाकर उनके 6 प्रतिशत किसान आबादी के प्लाट को बिकवाने के लिए राजी कर लिया।
शातिरों ने खुलवाया दूसरे बैंक में नया खाता
आरोपियों ने कहा कि खरीदार का खाता बैंक ऑफ बड़ौदा की गामा-2 शाखा में है। इसी वजह से उनका खाता भी उसी बैंक में खुलवाना होगा। जिससे रकम जल्दी ट्रांसफर हो सके। नया खाता खुलवाकर उसकी पासबुक नितिन और कोमल ने यह कहकर अपने पास रख ली कि बैनामे के बाद लौटा देंगे। करीब दो-तीन महीने बाद प्लाट की पूरी रकम विमला के खाते में आई। आरोपियों ने उन्हें साथ ले जाकर बैनामा खरीदार के नाम करा दिया। इसके बाद पासबुक मांगने पर नितिन बहाने बनाता रहा। कोमल कहती रही कि कागज घर में हैं और उसे पता नहीं नितिन कहां रखते हैं। आरोप है कि इस दौरान कई महीनों तक खाते से रकम निकाली जाती रही।
बैंक पहुंचीं तो खाता खाली
एक दिन विमला खुद बैंक पहुंचीं और नई पासबुक बनवाई। बैंक कर्मचारी ने बताया कि खाते में एक रुपया नहीं है। स्टेटमेंट निकलवाकर एक ग्राहक को दिखाया गया तो पता चला कि खाते में करीब 35 से 40 लाख रुपये जमा थे। यह रकम ऑनलाइन माध्यम से निकाल ली गई थी। बैंक रिकॉर्ड में खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर नितिन का निकला।
शिकायत पर दी जान से मारने की धमकी
विमला का कहना है कि न वह नंबर उनका है और न नितिन उनका बेटा है। विमला ने नितिन से बात की तो उसने कहा कि वह अनपढ़ हैं और बैंक के बारे में कुछ नहीं जानतीं। उसने कहा कि खाते से कुछ नहीं निकला और बैंक कर्मचारी झूठ बोल रहे होंगे। बाद में वह फोन उठाना बंद कर देता था। जब उन्होंने सख्ती से बैंक चलने को कहा तो नितिन गुस्से में बोला कि रकम में नवाब और नरेश भी बराबर के हिस्सेदार हैं। विमला ने पुलिस में शिकायत करने और सबको जेल भिजवाने की बात कही। आरोप है कि इस पर नितिन और कोमल ने जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि आगे-पीछे रोने वाला कोई नहीं है। वहीं कोतवाली प्रभारी संजय सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।