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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Greater Noida-Noida Expressway to get a facelift before the trade show.

Noida News: ट्रेड शो से पहले चमकेगा ग्रेनो-नोएडा एक्सप्रेसवे

Wed, 02 Sep 2026 09:47 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 09:47 PM IST
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Greater Noida-Noida Expressway to get a facelift before the trade show.
फोटो
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करीब आठ करोड़ रुपये खर्च कर परी चौक से आगे खराब सड़क की होगी मरम्मत
ग्रेनो वेस्ट समेत कई प्रमुख सड़कों पर भी शुरू होगा काम
परी चौक और एक्सपो मार्ट के आसपास 12 करोड़ रुपये से होगा सुंदरीकरण

माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। परी चौक से आगे खराब हुई ग्रेनो-नोएडा एक्सप्रेसवे की सड़क की यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से पहले मरम्मत कराई जाएगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण करीब आठ करोड़ रुपये खर्च कर सड़क की रिसर्फेसिंग कराएगा। इसके अलावा ग्रेनो वेस्ट समेत शहर की कई प्रमुख सड़कों की हालत भी सुधारी जाएगी।
प्राधिकरण के मुताबिक, बारिश के कारण ग्रेनो-नोएडा एक्सप्रेसवे पर कई जगह सड़क खराब हो गई है। जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं और सड़क की गिट्टियां उखड़कर बिखर गई हैं। 25 सितंबर से यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो शुरू होना है। इसे देखते हुए सड़क की मरम्मत जल्द शुरू की जाएगी। प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि कुमार एनजी खुद इस काम की निगरानी कर रहे हैं।
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परी चौक और एक्सपो मार्ट के आसपास सुंदरीकरण और लैंडस्केपिंग पर भी करीब 12 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ट्रेड शो से पहले इन कार्यों को पूरा कराने की तैयारी है। जीआईएमएस से गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (जीबीयू) तक की सड़क की भी मरम्मत कराई जाएगी। इसके लिए बजट को मंजूरी मिल चुकी है। एजेंसी के चयन के लिए प्राधिकरण बृहस्पतिवार से टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगा।
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नॉलेज पार्क-5 से सेक्टर-1 के बीच 80 मीटर चौड़ी सड़क की भी मरम्मत कराई जाएगी। बारिश के कारण इसके कई हिस्से खराब हो गए हैं। इसके अलावा नॉलेज पार्क-1 और 3 को गुरुद्वारे के पास जोड़ने वाली 24 मीटर चौड़ी सड़क को भी चौड़ा किया जाएगा। इस काम पर करीब पांच करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
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