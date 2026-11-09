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Noida News: हाईराइज सोसाइटियों में सजेगा आस्था का गोवर्धन

Mon, 09 Nov 2026 06:14 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 06:14 PM IST
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Govardhan of faith to be set up in high-rise societies
माई सिटी रिपोर्टर
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ग्रेटर नोएडा। हाईराइज सोसाइटियों में मंगलवार को गोवर्धन पूजा का पर्व पारंपरिक उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की विभिन्न सोसाइटियों में गोवर्धन पर्वत बनाकर भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना होगी।

ग्रेनो वेस्ट स्थित ऐस स्पेयर सोसाइटी की निवासी राखी कुमारी ने बताया कि गोवर्धन पूजा को लेकर मंदिरों और सामुदायिक स्थलों पर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। अजनारा होम्स, गौड़ सौंदर्यम और ऐस सिटी सहित कई सोसाइटियों में सामूहिक आयोजन होंगे। इनका उद्देश्य पूजा के साथ नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना भी है।
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