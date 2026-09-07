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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Gorakhpurs Khajla-Halwa fills the air at the Dron Mela; wrestling and shopping draw crowds.

Noida News: गोरखपुर के खजला-हलवे से महका द्रोण मेला, कुश्ती और खरीदारी की धूम

Mon, 07 Sep 2026 07:54 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 07:54 PM IST
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Gorakhpurs Khajla-Halwa fills the air at the Dron Mela; wrestling and shopping draw crowds.
दनकौर में द्रोण मेले के अखाड़े में कुश्ती लड़ते पहलवान। संवाद
मीना बाजार में खरीददारी करने पहुंच रहीं महिलाएं, द्रोण अखाड़े में दूसरे दिन पहलवानों ने लड़ी इनामी कुश्ती
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संवाद न्यूज एजेंसी

दनकौर। श्री द्रोणाचार्य मंदिर परिसर में चल रहे 103वें ऐतिहासिक द्रोण मेले में इस बार पारंपरिक व्यंजनों, रोमांचक कुश्ती और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम है। मेले में विशेष रूप से पहुंचे गोरखपुर के मशहूर खजला और पारंपरिक हलवे ने आगंतुकों का दिल जीत लिया है। मिष्ठान्न विक्रेता नवल किशोर पांडे ने बताया कि पूर्वांचल का यह विशेष खजला और हलवा-पराठा अपनी अनूठी मिठास और सौंधी खुशबू के लिए जाना जाता है, जिसे चखने के लिए लोग स्टॉलों पर लंबी कतारें लगा रहे हैं। मेले में उमड़ रही भारी भीड़ को देखते हुए कानून-व्यवस्था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस कमिश्नरेट द्वारा कई थानों के पुलिस बल को मेले परिसर में तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।
कुश्ती और दंगल का रोमांच
जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आयोजित इस मेले के दूसरे दिन सोमवार को द्रोण अखाड़े में विभिन्न राज्यों से आए पहलवानों ने अपने दांव-पेंच से दर्शकों को रोमांचित कर दिया। कड़े मुकाबले के बाद विजेता पहलवानों को आयोजकों द्वारा नगद इनाम देकर सम्मानित किया गया। मंगलवार को अखाड़े में देशभर के पहलवान लंगर घुमाकर एक-दूसरे को कुश्ती के लिए ललकारेंगे, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ जुटने की संभावना है।
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मीना बाजार और सांस्कृतिक संध्या
मेले में सजे मीना बाजार में आसपास के इलाकों से पहुंच रही महिलाओं द्वारा जमकर खरीदारी की जा रही है। इसके अलावा, बच्चे और युवा विभिन्न प्रकार के झूलों का भरपूर आनंद ले रहे हैं। रविवार देर शाम द्रोण नाट्य मंच पर आयोजित कवि सम्मेलन ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया, जबकि सोमवार देर शाम उधम नागर की मंडली द्वारा रागिनी का शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया।

दनकौर में द्रोण मेले के अखाड़े में कुश्ती लड़ते पहलवान। संवाद

दनकौर में द्रोण मेले के अखाड़े में कुश्ती लड़ते पहलवान। संवाद

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