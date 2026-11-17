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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। नगर पालिका परिषद की ओर से संचालित कान्हा गोशाला में मंगलवार को गोपाष्टमी का पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गोभक्तों ने गायों का पूजन किया और उन्हें पौष्टिक आहार खिलाया। नगर सभासद हरीश भाटी ने बताया कि भारतीय संस्कृति में गाय का विशेष स्थान है। उसे मां का दर्जा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि गोसंरक्षण से प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। कार्यक्रम में मुक्तिनाथ मिश्रा, सुधीर सिंह, विमलेश मिश्रा, मानवेंद्र सिंह, रविंदर पाल सिंह, राकेश सैनी और बृजेश कुमार सहित अन्य लोग शामिल रहे।