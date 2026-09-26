Noida News: युवक से सोने की चेन झपटी

विज्ञापन

नोएडा (संवाद)। सेक्टर-113 थाना क्षेत्र के सेक्टर-119 में मदर डेयरी के पास बाइक सवार दो बदमाश युवक के गले से सोने की चेन झपटकर फरार हो गए। बृहस्पतिवार शाम की घटना की प्राथमिकी शुक्रवार को दर्ज की गई। पर्थला खंजरपुर निवासी रोहित प्रॉपर्टी का काम करते हैं। वह बृहस्पतिवार को सब्जी लेने गए थे। इसी दौरान बदमाशो ने उनकी चेन झपट ली। उन्होंने आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि चेन का वजन करीब चार तोला था। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। इस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।