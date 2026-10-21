Noida News: सिंदूर खेला के बाद मां दुर्गा को दी विदाई

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नोएडा। दुर्गोत्सव के अंतिम दिन सेक्टरों, सोसायटियों और गांवों में मां दुर्गा को विदाई दी गई। पंडालों में महिलाओं ने सिंदूर खेला किया। उन्होंने मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित किया और एक-दूसरे को सिंदूर लगाया। इस दौरान धुनुची नृत्य भी किया गया। विधि-विधान से पूजा-अर्चना और भोग लगाने के बाद प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए ले जाया गया।सेक्टर-25ए, 46, 62 और 33 समेत अन्य स्थानों पर बने कृत्रिम तालाबों में प्रतिमाएं विसर्जित की गईं। इस दौरान ढोल-बाजे और डीजे की धुन पर श्रद्धालु नाचते-गाते नजर आए।सेक्टर-50 स्थित सामुदायिक केंद्र में सप्तऋषि समिति की ओर से सिंदूर खेला आयोजित किया गया। सेक्टर-120 स्थित प्रतीक लॉरेल अपार्टमेंट में पूर्वान्हो बंगाली सांस्कृतिक समिति ने आयोजन किया। सेक्टर-26 की कालीबाड़ी, सेक्टर-110 के महर्षि नगर, सेक्टर-55 की नवोदया समिति, सेक्टर-150 की बोंगियो समिति, सेक्टर-62 की सर्बोजनिन पूजा समिति और सेक्टर-137 की सर्बोजनिन समिति की ओर से भी आयोजन किया गया।