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ग्रेटर नोएडा। जनपद में सरकारी ऋण योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने और बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मुख्य विकास अधिकारी भाल चंद्र त्रिपाठी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैंकों को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण स्वीकृत किया जाए। साथ ही बैंकों को जनपद का क्रेडिट-डिपॉजिट (सीडी) रेशियो बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने को कहा। इस दौरान अग्रणी जिला प्रबंधक राम विनोद कुमार समेत विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो