फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   gfds

Noida News: जमीन बेचने के नाम पर 2.89 करोड़ की धोखाधड़ी का आराेप

Mon, 19 Oct 2026 07:43 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 07:43 PM IST
विज्ञापन
gfds
जमीन बेचने के नाम पर 2.89 करोड़ की धोखाधड़ी का आराेप
विज्ञापन

- कासना कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर 4 के खिलाफ दर्ज किया केस
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। कासना कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर चार लोगों के खिलाफ 2.89 करोड़ की जमीन की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। पीड़ित ने धोखाधड़ी, जालसाजी और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।


हाथरस के सासनी गांव निवासी संदीप कुमार जैन ने केस दर्ज कराकर आरोप लगाया है कि कासना आने के दौरान उनकी मुलाकात स्थानीय निवासी बाबू और उसके चार बेटे विजय सिंह, रघुवीर, अतर सिंह और जगवीर से हुई। उन्होंने कासना में अपनी जमीन बताई और उसे बेचने के लिए बोला। इस पर वो जमीन खरीदने को तैयार हो गए। 24 नवंबर, 2015 को इकरारनामा और 30 अक्तूबर 2018 को जमीन का बैनामा करा लिया गया। जमीन का सौदा 2.89 करोड़ में हुआ था। जो भुगतान कर दिया गया। आरोप है कि जब कोरोना काल के बाद वो जमीन देखने पहुंचे तो ज्यादातर हिस्सा सड़क में जा चुका था। मौके पर केवल 600-700 वर्ग मीटर जमीन बची थी। जिस पर आरोपियों ने दुकानों का निर्माण करा लिया। दुकान बनाने के बारे में पूछा तो जमीन दूसरी बताई। इस पर पीड़ित ने अपने पैसे वापस मांगे। आरोप है कि आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। 20 मई 2026 को वो फिर मौके पर पहुंचे तो विजय, रघुवीर, अतर और जगवीर ने दोबारा धमकी दी। प्रभारी निरीक्षक पंकज शर्मा का कहना है कि केस दर्ज कर जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed