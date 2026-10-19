Noida News: 18वीं मंजिल पर फ्लैट पर लगी आग... न एमसीबी गिरी, न स्प्रिंकलर चला

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-निवासी का आरोप है कि आग लगने पर नहीं गिरी एमसीबी, घटना के समय बाहर था परिवार- नई गृहस्थी बसाई ही थी कि आग ने सब कुछ राख कर दियामाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट की कैपिटल एथेना सोसाइटी के टावर-3 की 18वीं मंजिल पर एक फ्लैट में सोमवार दोपहर आग लग गई। चार दिन पहले फ्लैट में रहने पहुंचा परिवार घटना के समय बाहर गया हुआ था। फ्लैट से धुआं निकलता देख आसपास के लोगों ने मेंटेनेंस टीम और दमकल विभाग को सूचना दी। उसके बाद फ्लैट मालिक को भी सूचना दी। करीब एक घंटे से अधिक समय में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका लेकिन तब तक घर में रखा लाखों का सामान जल गया। आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका है।पीड़ित अशोक भसीन चार दिन पहले परिवार के साथ टावर-3 की 18वीं मंजिल पर अपने फ्लैट में रहने पहुंचे थे। सोमवार को वो परिवार के साथ बाहर खाना खाने गए थे। फ्लैट बंद था। तभी फ्लैट में आग फैल गई। आरोप लगाया कि सोसाइटी का फायर सिस्टम ठीक नहीं है। इस कारण आग पर समय से काबू नहीं पाया जा सका। आग के कारण घर के अंदर रखा सामान जलकर राख हो गया। करीब 50 लाख का नुकसान हुआ है। आरोप लगाया कि आग के दौरान एमसीबी तक नहीं गिरी। छत पर लगे स्प्रिंकलर से एक बूंद पानी नहीं निकला। सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची लेकिन तब तक स्थानीय निवासियों और मेंटेनेंस टीम ने मिलकर आग पर काबू पा लिया था।