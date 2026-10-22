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Noida News: बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी को मिली जमानत

Thu, 22 Oct 2026 08:21 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 08:21 PM IST
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fsgd
(अदालत से)
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने थाना दादरी क्षेत्र में 11 वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी सादिल को सशर्त जमानत दी। घटना 5 अक्तूबर की है। अभियोजन के अनुसार, बच्ची के माता-पिता कार्यस्थल पर थे और वह घर में अकेली थी। पड़ोसी सादिल पर घर में घुसकर छेड़छाड़ का आरोप लगा। उसी दिन प्राथमिकी दर्ज हुई। आरोपी के अधिवक्ता ने छेड़छाड़ से इन्कार कर इसे झूठा मुकदमा बताया। अदालत ने पाया कि घटना के समय बच्ची की उम्र 12 वर्ष से कम थी। बच्ची ने बयानों में शादी की बात और धमकी का जिक्र किया। अदालत ने अन्य गंभीर आरोप न होने और आरोपी के आदतन अपराधी न होने पर जमानत दी।
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