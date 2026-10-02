Noida News: शादी का झांसा देकर संबंध बनाने के आरोपी को मिली जमानत

माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, अश्लील वीडियो बनाने, मारपीट और वीडियो वायरल करने की धमकी देने के आरोपी ओमवीर को सत्र न्यायालय ने सशर्त जमानत दी है।अभियोजन के मुताबिक मामला फेस-1 थाने में दर्ज है। वादिनी ने 14 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके अनुसार वर्ष 2025 में वह नोएडा की एक कंपनी में नौकरी करती थी और किराये के मकान में रहती थी। अप्रैल में कंपनी में काम करने वाले आरोपी से उसकी जान-पहचान हुई थी। आरोपी ने शादी का झूठा आश्वासन देकर शारीरिक संबंध बनाए और अश्लील वीडियो बना लिए। बाद में पता चला कि वह पहले से शादीशुदा और दो बच्चों का पिता है। विरोध करने पर उसने मारपीट की। आरोप है कि अब वह वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है। बचाव पक्ष ने कहा कि दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे और वादिनी को पहले से पता था कि आरोपी शादीशुदा है। पत्रावली पर कोई मेडिकल रिपोर्ट या स्वतंत्र गवाह भी नहीं है। वादिनी आरोपी से समय-समय पर रुपये लेती रही और अधिक रकम देने से इनकार करने पर दुर्भावना से मुकदमा दर्ज कराया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना कहा कि जमानत का पर्याप्त आधार है।