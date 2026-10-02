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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Flights to and from Kolkata and Bengaluru are delayed by three hours.

Noida News: कोलकाता और बेंगलुरु की फ्लाइट्स तीन घंटे लेट

Fri, 02 Oct 2026 09:57 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 09:57 PM IST
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Flights to and from Kolkata and Bengaluru are delayed by three hours.
- नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई अकासा एयर की सेवा में दूसरे ही दिन हुई देरी
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- एयरलाइन ने तकनीकी खराबी से किया इनकार

यमुना सिटी।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हाल ही में अपनी सेवाओं का विस्तार करने वाली अकासा एयरलाइन की उड़ानें दूसरे ही दिन शुक्रवार को लेट-लतीफी का शिकार हो गईं। बृहस्पतिवार को कोलकाता और बेंगलुरु के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने के अगले ही दिन एयरलाइन का शेड्यूल प्रभावित हुआ, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा।

एयरपोर्ट से कोलकाता जाने वाली अकासा एयरलाइन की फ्लाइट संख्या 1569 अपने निर्धारित समय सुबह 10:30 बजे के बजाय करीब तीन घंटे की देरी से दोपहर 1:50 बजे उड़ान भर सकी। इसी तरह, बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट संख्या 1526 का तय समय शाम 4:30 बजे था, लेकिन इसने शाम लगभग 7:44 बजे टेक ऑफ किया। वहीं कोलकाता से नोएडा एयरपोर्ट आने वाली फ्लाइट संख्या 1570 भी अपने निर्धारित समय शाम 3:50 बजे के स्थान पर करीब तीन घंटे विलंब से शाम 7:00 बजे रनवे पर लैंड हुई।
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उड़ानों में हुई इस देरी को लेकर जब अकासा एयरलाइन के जनसंपर्क विभाग ने विमानों में किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी से साफ इनकार किया। उन्होंने देरी की मुख्य वजह कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे का अस्थायी रूप से बंद होना (क्लोजर) बताया, जिसके कारण उड़ानों के पूरे शेड्यूल पर असर पड़ा।
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इंडिगो की जोधपुर और देहरादून की फ्लाइट हुई कैंसिल
एयरपोर्ट से शुक्रवार को जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस की जोधपुर और देहरादून की फ्लाइट कैंसिल हो गई। इनमें नोएडा एयरपोर्ट से देहरादून जाने वाली फ्लाइट संख्या-7644 और जोधपुर की फ्लाइट संख्या-7675 शामिल हैं, जबकि एयरपोर्ट पर आने वाली जोधपुर की विमान संख्या-7676 और देहरादून की विमान संख्या-7645 शामिल हैं।
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