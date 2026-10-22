Noida News: सूने मकान का ताला तोड़कर आभूषण चोरी

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नोएडा। सेक्टर-25 स्थित एक सूने मकान का ताला तोड़कर चोरों ने अलमारी में रखे आभूषण चोरी कर लिए। पुलिस को दी शिकायत के अनुसार सेक्टर-25 निवासी ज्योति चतुर्भुज शर्मा 15 अक्टूबर को अपनी मां के पास अजमेर गई थीं। उनके पति 16 अक्टूबर को दोपहर करीब तीन बजे काम से बाहर गए थे। इसके बाद 20 अक्टूबर को दोपहर करीब एक बजे ज्योति घर लौटीं तो अंदर अलमारी का सामान बिखरा मिला। जांच करने पर अलमारी में रखे आभूषण गायब मिले। महिला ने मामले की शिकायत सेक्टर-20 थाना पुलिस से की। थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है।