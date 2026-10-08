{"_id":"6ac7b9c478af92b45e0d6865","slug":"four-homes-damaged-and-heavy-losses-incurred-following-the-collapse-of-anwars-house-noida-news-c-503-1-del1005-1774-2026-10-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Noida News: मकान गिरने से चार आशियाने क्षतिग्रस्त, भारी नुकसान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Noida News: मकान गिरने से चार आशियाने क्षतिग्रस्त, भारी नुकसान

नोएडा ब्यूरो

Updated Thu, 08 Oct 2026 09:11 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 09:11 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

