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Noida News: फॉर्चून वॉरियर्स ने जेपीएल का खिताब जीता

Thu, 22 Oct 2026 07:48 PM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा Updated Thu, 22 Oct 2026 07:48 PM IST
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Fortune Warriors won the JPL title.
-पहली गेंद पर विकेट गिरने के बाद भी फॉर्चून वॉरियर्स ने हासिल की जीत
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुना सिटी। रबूपुरा के रामोत्सव क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे जेवर प्रीमियर लीग (जेपीएल) के फाइनल में फॉर्चून वॉरियर्स ने इंडियन इनविंसिबल्स को पांच विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। बुधवार देर रात खेले गए मुकाबले में विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंडियन इनविंसिबल्स की टीम 15 ओवर भी नहीं खेल सकी और 108 रन पर ऑलआउट हो गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी फॉर्चून वॉरियर्स की शुरुआत खराब रही और पहली ही गेंद पर टीम ने पहला विकेट गंवा दिया। हालांकि, खिलाड़ियों ने संभलकर बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट से जीत दर्ज की। शानदार बल्लेबाजी करने वाले फैमू को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
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जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह सेंगर ने विजेता टीम को 2.51 लाख रुपये और ट्रॉफी प्रदान की। उपविजेता इंडियन इनविंसिबल्स को 1.21 लाख रुपये और ट्रॉफी मिली। तीसरे स्थान पर रही विक्रांता मोटर्स को 71 हजार रुपये देकर सम्मानित किया गया।
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