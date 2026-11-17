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नोएडा। सेक्टर-20 स्थित ब्रह्मानंद पब्लिक स्कूल में मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची का वितरण और निरीक्षण किया गया। सेक्टर-20 आरडब्ल्यूए अध्यक्ष हरीश वर्मा ने बताया कि सभी आठ बूथों के बीएलओ मौजूद रहे। इस दौरान प्रत्येक बूथ की मतदाता सूची की जांच की गई और अधिक से अधिक नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की रूपरेखा तैयार की गई। इस मौके पर आरडब्ल्यूए कोषाध्यक्ष बीएल शर्मा, भाजपा मंडल महामंत्री पीसी पंचोली, मंडल उपाध्यक्ष विनय गुप्ता, शाइनी मुरलीधरन और ममता सिंह मौजूद रहे। ब्यूरो