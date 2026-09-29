Noida News: मौसम में उतार-चढ़ाव से बढ़ी बीमारियां

यमुना सिटी (संवाद)। मौसम में लगातार हो रहे उतार-चढ़ाव का असर अब लोगों की सेहत पर भी दिखाई देने लगा है। दिन-रात के तापमान में बदलाव के साथ क्षेत्र में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ी है। जिसके चलते जेवर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) की ओपीडी में रोजाना पहुंचने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर करीब 110 से 115 तक पहुंच गई है।जेवर सीएचसी के चिकित्सक डॉ. देव ने बताया कि मौसम में लगातार बदलाव होने के कारण मौसमी बीमारियों में बढ़ोतरी हो रही है। जिससे मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। अभी करीब 110 से 115 मरीज रोजाना आ रहे हैं। इनमें बुखार, खांसी और जुकाम की शिकायत वाले मरीजों की संख्या अधिक है। सामान्य लक्षण वाले मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श और आवश्यक दवाएं दी जा रही हैं, जबकि जरूरत पड़ने पर आगे की जांच कराई जा रही है। चिकित्सक ने बताया कि बदलते मौसम में संक्रामक बीमारियों का प्रसार भी बढ़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मरीजों में लक्षण मिलने पर मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों की जांच भी कराई जा रही है।