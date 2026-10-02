Noida News: सेक्टर-78-79 में लेआउट बदलाव पर दर्ज करवाई आपत्ति
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 10:36 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 10:36 PM IST
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नोएडा। स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में सेक्टर-78-79 के नए लेआउट प्लान पर नोएडा प्राधिकरण ने आपत्ति-सुझाव मांगे हुए हैं।अभी लोगों के पास आपत्तियां दर्ज कराने का दस दिन का समय है। इस बीच लोगों ने आपत्तियां दर्ज करानी शुरू कर दी हैं। सेक्टर-77 प्रतीक विस्टीरिया सोसाइटी में रहने वाले अमित गुप्ता का कहना है कि प्राधिकरण की वेबसाइट पर जो जानकारी अपलोड की गई हैं उसके मुताबिक यह प्रतीत होता है कि प्लॉट नंबर-14, 15 और 16 में नए प्लॉट नियोजित होंगे। यहां पर आवासीय क्षेत्र बनाया जाएगा। वर्तमान समय में यहां पर ग्रीन बेल्ट है। बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। इससे पर्यावरण को काफी नुकसान होगा। इसको लेकर आपत्ति दर्ज करवाई है। ब्यूरो
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