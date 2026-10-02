Noida News: अवैध कटों पर हादसे रोकने के लिए बढ़ेगी सतर्कता
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 10:37 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 10:37 PM IST
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नोएडा। शहर में अलग-अलग स्थानों पर बने अवैध कटों से होने वाले हादसों को रोकने के लिए सतर्कता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए अवैध कट के आसपास पेट्रोलिंग बढ़ाने की योजना भी बनाई जा रही है। ताकि सड़क हादसों को कम किया जा सके। कुछ स्थानों पर अतिरिक्त ट्रैफिक कर्मी की तैनाती करने तैयारी भी की जा रही है। शहर में कई स्थान ऐसे हैं जहां पर अवैध कट बने हुए हैं। सेक्टर-18 में बने अवैध कट से अकसर वाहन चालकों को परेशानी होती है। हर दम वाहन धीमी गति से गुजरते हैं। सेक्टर-52 पर भी अवैध कट से लोग सड़क पार करते हैं जिसके यातायात भी प्रभावित होता है। इसके अलावा सेक्टर-37 के पास भी कट बने होने के कारण लोग बीच सड़क से निकलते हैं। सेक्टर-62, 63 में भी कट बने हैं। एसीपी ट्रैफिक सौरभ सिंह ने बताया हादसों को कम करने के लिए योजना बनाई जा रही है। ब्यूरो
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