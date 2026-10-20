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Noida News: निजी बसों की जांच के लिए तैनात होंगी पांच टीमें

Tue, 20 Oct 2026 06:18 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 06:18 PM IST
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Five teams will be deployed to inspect private buses.
- ऑपरेशन कवच आज से फिर शुरू, फिटनेस, परमिट और आपातकालीन निकास की होगी जांच
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संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा। निजी बसों में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग बुधवार से ऑपरेशन कवच फिर शुरू करेगा। अभियान के तहत पांच प्रवर्तन टीमें परी चौक, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, सेक्टर-62, महामाया फ्लाईओवर, जीरो प्वाइंट और प्रमुख मार्गों पर बसों की जांच करेंगी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। टीमें बसों के फिटनेस प्रमाणपत्र, वैध परमिट, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र और आपातकालीन निकास की जांच करेंगी। अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता और परमिट की शर्तों का पालन भी देखा जाएगा। नियमों के विरुद्ध व्यावसायिक सामान और पार्सल ले जाने वाली बसों पर भी नजर रहेगी।

विभाग के अनुसार, दिल्ली से नोएडा होकर गुजरने वाली एक हजार से अधिक निजी बसों का डाटा तैयार किया गया है। सुरक्षा मानकों में कमी वाली बसों की विशेष निगरानी होगी। खामी मिलने पर संबंधित संचालक की अन्य बसों की भी जांच की जा सकती है। इससे पहले नौ से 11 अक्तूबर तक चले अभियान में 47 बसें जब्त की गई थीं और 76 के चालान किए गए थे। जब्त बसों का तकनीकी निरीक्षण किया जा रहा है। मानकों पर खरी नहीं उतरने वाली बसों के फिटनेस प्रमाणपत्र और पंजीकरण पर भी कार्रवाई हो सकती है।
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