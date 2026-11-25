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नोएडा। ग्रेट वैल्यू शरणम सोसाइटी में मंगलवार रात करीब 8:30 से 9 बजे के बीच पूजा के दौरान जलाए गए दीपक से फ्लैट में आग लग गई। इसकी सूचना मिलते ही सोसाइटी की मेंटेनेंस टीम ने करीब 10 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि दमकल की टीम पहुंचने से पहले सोसाइटी की मेंटेनेंस टीम ने आग को बुझा दिया था। उन्होंने पूजा-पाठ के दौरान दीपक और अगरबत्ती जलाने के बाद न छोड़ने की अपील की है। ब्यूरो