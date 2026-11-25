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- सोसाइटी के निवासियों से वसूला जा रहा करोड़ों का मेंटेनेंस चार्ज, फिर भी सुविधाओं में कोई सुधार नहींमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित सुपरटेक इको विलेज-1 सोसाइटी में मेंटेनेंस चार्ज को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दादरी विधायक की ओर से समाधान के लिए मांगा गया समय पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। इससे नाराज निवासी अब सांसद से गुहार लगाने की तैयारी में हैं। बृहस्पतिवार को सोसाइटी के निवासी सांसद से मुलाकात कर मेंटेनेंस चार्ज में बढ़ोतरी और सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाएंगे। वहीं, रविवार को सोसाइटी में फिर से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।निवासी राकेश ने बताया कि मेंटेनेंस चार्ज लगातार बढ़ाया जा रहा है, जबकि सुविधाओं में कोई सुधार नहीं हो रहा है। पहले सोसाइटी में 3.25 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से मेंटेनेंस लिया जा रहा था। निवासियों के विरोध के बाद इसे घटाकर 2.36 रुपये कर दिया गया। अब एक बार फिर मेंटेनेंस चार्ज बढ़ाकर 2.95 रुपये प्रति वर्ग फीट कर दिया गया है। इस तरह प्रति वर्ग फीट 59 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। निवासियों का सवाल है कि जब सुविधाओं में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई तो फिर मेंटेनेंस चार्ज क्यों बढ़ाया जा रहा है?निवासियों ने बताया कि सोसाइटी में मेंटेनेंस और अन्य मदों से हर साल करीब 3 से साढ़े 3 करोड़ रुपये एकत्र किए जाते हैं। इसके बावजूद निवासियों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उनका आरोप है कि मेंटेनेंस एजेंसी की ओर से खर्च बढ़ने का हवाला देकर चार्ज में बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार नहीं किया जा रहा है।मेंटेनेंस एजेंसी का कहना है कि सोसाइटी में अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के कारण खर्च का बोझ बढ़ रहा है। इसी वजह से मेंटेनेंस चार्ज बढ़ाने की जरूरत पड़ी है। हालांकि, निवासी एजेंसी के इस तर्क से सहमत नहीं हैं।मेंटेनेंस चार्ज बार-बार बढ़ाया जा रहा है, लेकिन सोसाइटी में सुविधाओं का स्तर नहीं सुधर रहा है। - मुकेश ओझा, निवासी, सुपरटेक इको विलेज-1पहले 3.25 रुपये प्रति वर्ग फीट मेंटेनेंस लिया जा रहा था। विरोध के बाद इसे 2.36 रुपये किया गया और अब फिर 2.95 रुपये कर दिया गया है। - संजय शर्मा, निवासी, सुपरटेक इको विलेज-1सोसाइटी में हर साल करोड़ों रुपये मेंटेनेंस और अन्य मदों से एकत्र होते हैं। इसके बावजूद सुविधाओं को लेकर शिकायतें बनी हुई हैं। - सतेंद्र सिंह,निवासी, सुपरटेक इको विलेज-1अब हम सांसद से मिलकर अपनी समस्या रखेंगे। रविवार को विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। - मुकेश कुमार,निवासी, सुपरटेक इको विलेज-1