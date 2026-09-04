Noida News: एनआईईटी-टीबीआईएफ को 60.82 लाख की वित्तीय सहायता

विज्ञापन









ग्रेटर नोएडा। एनआईईटी टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर फाउंडेशन को उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के तहत 60.82 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिली है। इसके साथ ही एनआईईटी-टीबीआईएफ में इनक्यूबेट किए गए नौ स्टार्टअप्स को भी सम्मानित कर वित्तीय सहायता प्रदान की गई। लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 बुकलेट और स्टार्टअप मिशन पोर्टल के लॉन्च कार्यक्रम में यह सम्मान दिया गया। नौ स्टार्टअप्स को सीड कैपिटल, मार्केटिंग असिस्टेंस, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और सस्टेनेंस अलाउंस के तहत सहायता मिली। ब्यूरो