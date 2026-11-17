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-वारदात में महिला व कई युवक शामिल, टक्कर लगने के बहाने रुकवाई कारमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र में एक गिरोह ने अनोखे अंदाज में आईफोन-17 प्रो लूटने की वारदात को अंजाम दिया। गिरोह का एक सदस्य पहले कार के सामने आया और टक्कर लगने के बहाने कार रूकवा ली। उसके बाद एक महिला व अन्य व्यक्ति ने कार चालक पर चिल्लाना शुरू किया और पीड़ित का ध्यान भटकाया। बस तभी एक युवक कार के अंदर रखा आईफोन लेकर फरार हो गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है।ग्रेनो वेस्ट की निराला एस्पायर सोसाइटी निवासी वरेण्य शर्मा ने केस दर्ज कराया है कि 31 अक्तूबर की शाम करीब 7 बजे वो पर्थला से गौड़ सिटी की तरफ आ रहे थे। जब उनकी कार हिंडन पुल पर पहुंची तो तभी एक व्यक्ति कार के सामने आ गया। वो चालक के दूसरी तरफ वाली साइड बोनट पर गिर गया। टक्कर लगने की आशंका पर उन्होंने दूसरी तरफ की खिड़की का शीशा नीचे किया। तभी एक महिला व पुरुष चालक वाली साइड आ गए और टक्कर मारने का आरोप लगाकर चीखना शुरू कर दिया। आरोप है कि तभी दूसरी तरफ से बोनट पर गिरने वाले व्यक्ति ने शीशे ने अंदर हाथ डालकर सीट पर रखा आईफोन-17 प्रो उठाकर भाग निकाला। उनका एक साथी दूसरी तरफ सड़क पर बाइक लेकर खड़ा हुआ था। मोबाइल लूटने के बाद सभी अलग-अलग दिशा में फरार हो गए। कोतवाली प्रभारी रंजीत कुमार का कहना है कि केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।