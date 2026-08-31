Noida News: 19 दिन बाद भी कोतवाल विहीन बिसरख थाना

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मोहम्मद बिलालग्रेटर नोएडा। बिसरख थाना पिछले 19 दिनों से स्थायी थाना प्रभारी के इंतजार में है। 13 अगस्त को तत्कालीन थाना प्रभारी मुनेंद्र सिंह को पद से हटाए जाने के बाद से अब तक यहां नियमित कोतवाल की तैनाती नहीं की गई है। फिलहाल कार्यवाहक इंस्पेक्टर सतेंद्र सिंह के सहारे थाने का कामकाज चल रहा है। जिले के महत्वपूर्ण थानों में शामिल बिसरख में लंबे समय से स्थायी प्रभारी की तैनाती नहीं होने को लेकर पुलिस महकमे में भी चर्चा है।बिसरख थाना क्षेत्र का दायरा लगातार बढ़ रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 100 से अधिक छोटी बड़ी हाइराइज सोसाइटी, 20 से अधिक गांव, सेक्टर के साथ ही कई घनी आबादी वाले गांव भी इसी थाना क्षेत्र में आते हैं। ऐसे में थाना प्रभारी का पद लंबे समय तक खाली रहना पुलिसिंग के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। थाना क्षेत्र के विस्तार के साथ पुलिस के सामने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही अपराध की रोकथाम और लंबित मामलों की जांच की जिम्मेदारी भी है। ऐसे में स्थायी थाना प्रभारी की अनुपस्थिति को लेकर पुलिसकर्मियों के बीच भी चर्चा है।