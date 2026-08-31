Noida News: बड़े भाई पर ताला खोलकर गहने व नकदी चोरी का आरोप
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 09:11 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 09:11 PM IST
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नोएडा (संवाद)। फेज -3 थाना क्षेत्र के अंतर्गत मामूरा निवासी एक व्यक्ति ने घर के सामने रहने वाले बड़े भाई पर ताला खोलकर गहने व नकदी चोरी करने का आरोप लगाया है। मामूरा गांव के गली नंबर दो स्थित अपार्टमेंट में महाराज चौधरी परिवार संग रहते हैं। वह राशन की दुकान चलाते हैं। उनके घर के सामने उनके बड़े भाई जीवन चौधरी का परिवार रहता है। 11 अगस्त की सुबह वह पत्नी आभा देवी संग अपनी राशन की दुकान पर गए थे। जब वापस लौटे तो अलमारी में बैग समेत रखे गहने व नकदी गायब थे। महाराज का आरोप है कि उनके भाई के पास ताले की दूसरी चाबी रहती है। जीवन और उसकी पत्नी लक्ष्मी, दोनों बेटी राधा और नीलम ने गहने व नकदी चोरी किए हैं। थाना प्रभारी सुभाष चंद्र ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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