Noida News: गोवंश के संरक्षण, स्वच्छता व पोषण को रखें दुरुस्त
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 08:52 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 08:52 PM IST
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गोवंश के संरक्षण, स्वच्छता व पोषण को रखें दुरुस्त
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में सोमवार को अस्थायी गो आश्रय स्थलों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में गोवंश के संरक्षण, स्वच्छता, पोषण और पेयजल व्यवस्था दुरुस्त रखने पर जोर रहा। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी अरुण कुमार ने गोशालाओं की स्थिति बताई। उन्होंने अधिकारियों को गोवंश की परेशानी दूर करने के लिए नियमित निरीक्षण करने को कहा। कमियां मिलने पर उन्हें तत्काल दूर करने के निर्देश मिले। पंचायतों को एसएफसी पूलिंग से पशु आहार और आवश्यक सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी भाल चंद्र त्रिपाठी ने सभी निर्देशों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित कराने का आश्वासन दिया।
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में सोमवार को अस्थायी गो आश्रय स्थलों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में गोवंश के संरक्षण, स्वच्छता, पोषण और पेयजल व्यवस्था दुरुस्त रखने पर जोर रहा। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी अरुण कुमार ने गोशालाओं की स्थिति बताई। उन्होंने अधिकारियों को गोवंश की परेशानी दूर करने के लिए नियमित निरीक्षण करने को कहा। कमियां मिलने पर उन्हें तत्काल दूर करने के निर्देश मिले। पंचायतों को एसएफसी पूलिंग से पशु आहार और आवश्यक सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी भाल चंद्र त्रिपाठी ने सभी निर्देशों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित कराने का आश्वासन दिया।