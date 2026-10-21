फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   fgds

Noida News: छह साल पहले देह व्यापार में गई थी जेल

Wed, 21 Oct 2026 08:46 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 08:46 PM IST
विज्ञापन
fgds
दनकौर (संवाद)। कोतवाली क्षेत्र के अच्छेजा बुजुर्ग गांव में एक महिला को उसके ही परिवार के लोगों ने बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि घटना के दो दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गांव निवासी महिला का अपने ही परिवार के कुछ सदस्यों के साथ पारिवारिक बात को लेकर विवाद चल रहा है। आरोप है कि इसी रंजिश के चलते परिवार के लोगों ने महिला को घेर लिया और लाठी-डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार का कहना है कि पुलिस घटना की जांच कर रही है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed