फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   ffdh

Noida News: बीएसएफ कांस्टेबल परीक्षा में नकल करने और कराने वाले दो गिरफ्तार

Thu, 03 Sep 2026 09:28 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 09:28 PM IST
विज्ञापन
ffdh
बीएसएफ कांस्टेबल परीक्षा में नकल करने और कराने वाले दो गिरफ्तार
विज्ञापन

- रफ शीट फाडक़र लिखे उत्तर, वॉशरूम में छिपाए, साथी निकालकर करने लगा नकल
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। सेक्टर-62 स्थित आईऑन परीक्षा केंद्र में मंगलवार को चल रही बीएसएफ कांस्टेबल परीक्षा के दौरान नकल का मामला सामने आया है। तीसरी शिफ्ट में परीक्षा दे रहे दो अभ्यर्थियों ने नकल करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। एक अभ्यर्थी ने रफ शीट फाडक़र उस पर कई उत्तर लिखे और उसे वॉशरूम में छिपा दिया। इसके बाद उसका साथी वॉशरूम से उत्तर लिखी शीट निकालकर परीक्षा कक्ष में ले आया और उससे नकल करने लगा। परीक्षा केंद्र पर तैनात कर्मचारियों की नजर पड़ने पर दोनों को पकड़ लिया गया। सूचना पर पहुंची सेक्टर-58 कोतवाली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो पूरा घटनाक्रम सामने आ गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपियों की पहचान फिरोजाबाद के वाजिदपुर खंजर निवासी सुवेंद्र यादव और नंगला खंजर निवासी गौरव यादव परीक्षा के रूप में हुई है। एसीपी मयंक तिवारी ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि दोनों एक-दूसरे के पूर्व परिचित हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सुवेंद्र ने नकल कराने के लिए उत्तर लिखे थे, जबकि गौरव उन उत्तरों को परीक्षा के दौरान इस्तेमाल कर रहा था।
विज्ञापन


एक साल तक नहीं दे सकेंगे बीएसएफ परीक्षा : नकल करने और कराने के आरोप में पकड़े गए दोनों अभ्यर्थियों पर कार्रवाई के साथ उनकी परीक्षा पात्रता पर भी असर पड़ा है। नियमों के तहत दोनों अब एक साल तक बीएसएफ की परीक्षा नहीं दे सकेंगे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामले में परीक्षा केंद्र की रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और बरामद सामग्री को भी साक्ष्य के तौर पर शामिल किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed