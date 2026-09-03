Noida News: बीएसएफ कांस्टेबल परीक्षा में नकल करने और कराने वाले दो गिरफ्तार

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- रफ शीट फाडक़र लिखे उत्तर, वॉशरूम में छिपाए, साथी निकालकर करने लगा नकलमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। सेक्टर-62 स्थित आईऑन परीक्षा केंद्र में मंगलवार को चल रही बीएसएफ कांस्टेबल परीक्षा के दौरान नकल का मामला सामने आया है। तीसरी शिफ्ट में परीक्षा दे रहे दो अभ्यर्थियों ने नकल करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। एक अभ्यर्थी ने रफ शीट फाडक़र उस पर कई उत्तर लिखे और उसे वॉशरूम में छिपा दिया। इसके बाद उसका साथी वॉशरूम से उत्तर लिखी शीट निकालकर परीक्षा कक्ष में ले आया और उससे नकल करने लगा। परीक्षा केंद्र पर तैनात कर्मचारियों की नजर पड़ने पर दोनों को पकड़ लिया गया। सूचना पर पहुंची सेक्टर-58 कोतवाली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो पूरा घटनाक्रम सामने आ गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।आरोपियों की पहचान फिरोजाबाद के वाजिदपुर खंजर निवासी सुवेंद्र यादव और नंगला खंजर निवासी गौरव यादव परीक्षा के रूप में हुई है। एसीपी मयंक तिवारी ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि दोनों एक-दूसरे के पूर्व परिचित हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सुवेंद्र ने नकल कराने के लिए उत्तर लिखे थे, जबकि गौरव उन उत्तरों को परीक्षा के दौरान इस्तेमाल कर रहा था।एक साल तक नहीं दे सकेंगे बीएसएफ परीक्षा :