Noida News: खुले गटर-नालों से हादसे का डर

ग्रेटर नोएडा (संवाद)। शहर में सड़क किनारे खुले गटर और नालों से हादसे का खतरा बना हुआ है। ग्रेनो वेस्ट में महागुन मंत्रा-2 के पास पेट्रोल पंप के नजदीक गटर का हिस्सा खुला है। सुरक्षा के लिए चारों ओर बांस के डंडे लगाए गए हैं। डेल्टा-2 में भी नाले का एक हिस्सा खुला है और वहां भी बांस लगाए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह अस्थायी व्यवस्था है। संबंधित विभाग को खुले गटर और नालों को स्थायी रूप से सुरक्षित करना चाहिए।

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